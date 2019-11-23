توفيق عكاشة: لا يمكن وضع نظرية لتوحيد العرب

23 نوفمبر 2019 - 12:10 ص

أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن العرب لا يستطيعون وضع نظرية أو خطة توحدهم، مشيرا إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لديه بعد نظر وبصيرة، حيث قال: «ويل للعرب من شر قد اقترب»، وهذا من 1400 عام.



وأوضح «عكاشة»، خلال برنامج «مصر اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الجمعة، أن الرسول – صل الله عليه وسلم- كان يقصد أن العرب مستهدفين، مضيفا أن الإسلام دين وليس سياسة، ولا يجب أن نستغل دين في السياسة أو العكس.

