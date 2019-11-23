  • السبت 23 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:19 ص
بحث متقدم
وائل غنيم: تعويم الجنيه قرار صحيح

مفاجأة مدوية عن سر تظاهر وائل غنيم بالجنون

الإعلامي توفيق عكاشة

"عكاشة" يكشف: الهدف الحقيقي من إنشاء الجماعة الإرهابية

محمد صلاح

"صلاح" يهنئ أبطال إفريقيا ويوجه رسالة هامة للجماهير

السيسي

السيسى يهنئ المنتخب الأولمبي: إنجاز جديد يسطره شباب مصر

القمر الصناعي المصري طيبة 1

تأجيل إطلاق القمر الصناعي "طيبة -1" لهذا السبب

منتخب مصر الأولمبي

مصر تتوّج بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عامًا لأول مرة

أرشيفية

شباب الإخوان.. من الإلحاد إلى الانتحار

شومان

سؤال لسيدة يصدم وكيل الأزهر السابق.. ما علاقة الأمر بالحجاب؟

الرئيس السيسي

السيسي: وقعنا اتفاقية ستحقق نموًا أعلى لدخل المواطن الإفريقي

علاء علي

بالأسماء: لاعبون شباب خطفهم قطار الموت السريع

بالفيديو..

توفيق عكاشة: لا يمكن وضع نظرية لتوحيد العرب

الحياة السياسية

توفيق عكاشة
توفيق عكاشة

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

توفيق عكاشة: لا توجد أسطورة في العالم مثل هذا الزعيم

#

توفيق عكاشة: هذا ما فعلته حرب أكتوبر بالعرب

#

"عكاشة": العرب يعيشون أسود أيامهم منذ أن وجدوا على الأرض

#

عكاشة: هبيع آخر حتة من أرض أبويا علشان مصر

أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن العرب لا يستطيعون وضع نظرية أو خطة توحدهم، مشيرا إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لديه بعد نظر وبصيرة، حيث قال: «ويل للعرب من شر قد اقترب»، وهذا من 1400 عام.
وأوضح «عكاشة»، خلال برنامج «مصر اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الجمعة، أن الرسول – صل الله عليه وسلم- كان يقصد أن العرب مستهدفين، مضيفا أن الإسلام دين وليس سياسة، ولا يجب أن نستغل دين في السياسة أو العكس.
وأضاف أن الدين ثابت وليس متغير، في حين أن السياسة متغيرة، معقبا: «السياسة متلونة ويستخدم فيها أساليب في غاية السوء، ولكن الدين خط ثابت واحد ونقي، السياسة فيها بين البنين».


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. ظهور مثير لـ رضوى الشربيني على الهواء
» خصوم «مبارك» يعلقون على مرض «سوزان».. و«علاء» يرد
» رمضان صبحي أفضل لاعب في كأس أمم إفريقيا
» نتنياهو: سأقبل بقرارات المحكمة بحقي
» زيارة محتملة لبوتين إلى فلسطين أوائل 2020
» "الضباب السام" يغلق مدارس 3 مدن في باكستان
» البرهان: حلايب وشلاتين سودانية وسنعمل على استعادتها
» العاهل الأردني: العلاقات مع إسرائيل في أسوأ حالاتها الآن
» بالفيديو.. سقوط أنبوبة على طفل أثناء سيره بالشارع في المنوفية
» الاعتداء على مسلمة "حامل" بالركل واللكم في أستراليا
» فلسطين توجه دعوة لروسيا لاستخراج النفط بأراضيها

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:06 ص

  • فجر

    05:06

  • شروق

    06:34

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية