نص كلمة السيسي في افتتاح مؤتمر «استثمر في إفريقيا»

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تسعى لتسطير واقع جديد بعنوان الأفضل لكل مواطني القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه القارة تتطلب التعاون لتحويل القارة لمركز تصنيع عالمي.

وأضاف، خلال كلمته بمؤتمر أفريقيا 2019، أن مصر عملت خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي على تجاوز الصعوبات من خلال التعاون والبناء مع أشقائها الأفارقة.

وتابع، أن دخول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيز التنفيذ علامة فارقة في مسيرة التكامل القاري، لافتا إلى أن التنمية خيار حتمي لكل شعوب القارة الأفريقية.

وأشار السيسي إلى أن العاصمة الإدارية مكان يثبت تحويل الحلم إلى واقع وحقيقة، متابعًا: “نلتقي اليوم في مؤتمر الاستثمار في إفريقيا لنبحث الجهد والعمل المشترك لتحقيق التنمية المنشودة، تنمية تتجاوز تحديات وعالم مليء بالصعوبات، لنسطّر واقعًا جديدًا”.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر إفريقيا 2019، أن مصر عملت خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي لتجاوز تلك الصعوبات، من خلال التعاون مع الأشقاء الأفارقة، وكان دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ، علامة فارقة في تاريخ القارة.

وتابع أن الاتفاقية تمثل فرصة حقيقية لتحقيق نمو أعلى ودخل أفضل للمواطن الإفريقي، ولزيادة معدل التجارة الإفريقية، مبينًا أنها ستساهم في زيادة تدفقات التجارة والاستثمار بين دول القارة.

وينطلق مؤتمر إفريقيا 2019 تحت عنوان “استثمر في إفريقيا”، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتى الخارجية والتجارة والصناعة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة.