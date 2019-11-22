القبض على 9 من المتورطين في حريق «إيتاي البارود»

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قضايا وحوادث

المتهمين في حريق إيتاي
المتهمين في حريق إيتاي

أحمد سالم

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قوات الأمن

البحيرة

حريق إيتاي

شهدت قرية "المواسير" بمركز إيتاي البارود كارثة اشتعال النار في تسريب بترولي من خط أنابيب يمر من القرية بعد قيام أفراد بكسر الخط وسرقة البترول منه، ما أدى لوقوع عدد من الضحايا.

وفي السياق ذاته تمكنت قوات أمن البحيرة من إلقاء القبض على 9 أشخاص، بينهم مالك قطعة الأرض، في قضية سرقة خط انابيب بترول "دمنهور/ طنطا" بمنطقة إيتاي البارود محافظة البحيرة واشتعاله ما أدى لوفاة 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين.

وبدأت الواقعة بتلقي مركز شرطة إيتاي البارود بمديرية أمن البحيرة بلاغًا من فرد أمن إداري بشركة أنابيب البترول التابعة للهيئة العامة للبترول، أنه حال مروره على خط أنابيب بترول (دمنهور/طنطا) اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط المشار إليه من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية كائنة بزمام قرية "المواسير" بدائرة المركز ملك (مزارع - مقيم بذات القرية) ووجود كلبس (محبس) مُثبت بذلك الأنبوب مع وجود تسريب كبير بالمنطقة المحيطة بالأنبوب واشتعال النيران بكميات الوقود المتسربة حال قيام المختصين بشركة أنابيب البترول فى إصلاحه عقب غلق المحابس الرئيسية للخط المشار إليه والسيطرة على الحريق وإخماده وأسفر ذلك عن (وفاة عدد 8 أشخاص وإصابة عدد 10 آخرين).

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام والتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي واقعة سرقة المواد البترولية من الخط المشار إليه وهم (عدد 9 أشخاص – من بينهم مالك قطعة الأرض – مقيمين بدائرة المركز ومركز شرطة بركة السبع بالمنوفية ومركز شرطة منفلوط بأسيوط).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم المتهمين بعدة مأموريات بمحال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها والمحتمل اختبائهم بها، حيث أسفرت الجهود عن ضبط (عدد 7 منهم) وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الهاربين.

وقرر أحدهم استئجار الأرض محل الواقعة من مالكها وقام مع باقى المتهمين بتثبيت كلبس (محبس) على خط الأنابيب المشار إليه مما نتج عنه تسريب للمواد البترولية بالمنطقة محل الواقعة واشتعال النيران بها، وأرشدوا عن السيارة النقل المستخدمة فى الواقعة والخاصة بأحدهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.


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