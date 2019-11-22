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" الزبادي" أمل جديد للمدخنين للوقاية من سرطان الرئة

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التدخين

متابعات - أمينة عبد العال

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سرطان

الزبادى

سرطان الرئة

الرئة

أعلنت دراسات صحية حديثة إلي أن تناول الألياف واللبن الزبادي قد يقلل بنسبة كبيرة الإصابة بسرطان الرئة، خاصة للمدخنين.

وتناولت الأبحاث الجديدة دراسة أبحاث شملت 1.45 مليون شخص بالغ في آسيا و أوربا والولايات المتحدة علي مدي 8.6 عام وتم توثيق 188822 حالة إصابة سرطان في الرئة، ومقارنة بمن لم يتناولوا اللبن الزبادي علي الإطلاق مع الذين تناولوا كميات كبيرة منه أقل عرضة للإصابة نسبة 19% بسرطان الرئة، حسبما أعلن الباحثون في دراستهم التي نشرت في دورية الجمعية الطبية الأميركية.

وأشارت الدراسة إلي أن من تناولوا أكبر كمية من الألبان واللبن الزبادي كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان الرئة بنسبة 33%، حسب رويترز.


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