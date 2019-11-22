بسبب الحجاب .. ركل ولكمات من عنصري لـ"محجبة" في أستراليا

22 نوفمبر 2019 - 09:55 ص

وثق مقطع فيديو مشهدا صادما لرجل عنصري يعتدي على فتيات محجبات في مطعم بالقرب من العاصمة الإسترالية سيدني.

وفي التفاصيل فقد دخل الرجل إلى المطعم ليجد 3 سيدات محجبات يتناولن العشاء، حيث اقترب منهن فيما يبدو أنه كان يطلب منهن شيئا باستجداء، حيث تحولت العاطفة المصطنعة إلى ركل ولكمات وطرح للفتاة المحجبة على الأرض.

وبحسب ما تم تداوله فإن إحدى السيدات المعتدى عليهن، حامل في شهرها التاسع، وتدعى رنا الأسمر وعمرها 31 سنة.

وقام الشخص العنري بالاعتداء عليها وتوجيه عدة لكمات وضربات سريعة، حتى ارتمت السيدة المحجبة على الأرض.

وقد أسرع العاملون في المكان وسيطروا علي الشخص العنصري ، خاصة بعد أن ضربته إحدى العاملات بكرسي، حيث تم استدعاء دورية شرطة اعتقلته ونقلت الضحية بسيارة إسعاف إلى مستشفى أمضت فيه ليلة من العلاج مع فحوصات عليها وعلى جنينها.

المنتظر أن يبصر النور بأي لحظة.

وذكرت صحيفة The Daily Telegraph الأسترالية، من خلال مقابلة أجرتها مع زوج رنا الأسمر، أن الشخص المعتدي من أصل كرواتي، رفع أصبعه مهددا رنا الأسمر حين اقترب يحدثها، قائلا: "مسلمون اغتصبوا والدتي" ثم انقض يذيقها ما أمكنه من ضرب وركل عليها بكل قوته.



