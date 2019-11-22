» "الدراويش" يعلن قائمته المسافرة للإمارات

22 نوفمبر 2019 - 09:30 ص

أعلن الصربى ميودراج يسيتش، المدير الفنى لفريق الإسماعيلي قائمة فريقه المسافرة إلى الإمارات استعدادًا لمواجهة الجزيرة ضمن منافسات مباريات الإياب لدور الـ 16 لكأس محمد السادس لأندية الأبطال.

القائمة ضمت 19 لاعبا لتلك المباراة والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل على ملعب الجزيرة بالإمارات.

وجاءت قائمة كالآتي:

فى حراسة المرمى: محمد فوزي، محمود عبد المنصف، محمد مجدي.

فى الدفاع : باهر المحمدي، أسامة إبراهيم، محمد مجدي الجمل، أحمد أيمن، محمد هاشم، محمد عمار.

فى الوسط : عبد الرحمن مجدي، محمد بيومي، محمد مخلوف، محمود دونجا، أحمد مدبولي، عماد حمدي، همام طارق، بيكيتى.

فى الخط الإمامى : حازم مرسي، شيلونجو.