«غريب» يتحدث عن ضم محمد صلاح للمنتخب الأوليمبي

21 نوفمبر 2019 - 07:46 م

قال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إن النجم محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، فخرًا لمصر والعرب.

وبسؤاله على عدم تهنئة صلاح المنتخب الأولمبي بإنجاز التأهل لدورة الألعاب (طوكيو 2020)، أجاب شوقي "أفتخر بوجود محمد صلاح بما يحققه من دعاية لبلده، لقد رفع اسم الكرة المصرية في جميع المحافل بإجادة فوق الوصف".

وأضاف غريب في مؤتمر صحفي اليوم الخميس "كل منا يفسر الكلام وفقا لطريقته، المباراة النهائية تهمنا أكثر لإعادة هيبة الكرة المصرية بعد 4 أشهر من مغادرة الجماهير لاستاد القاهرة، وهي تبكي، لنبدأ من الصفر بعد التأهل لكأس العالم والوصول لنهائي إفريقيا".

وبشأن حاجته لصلاح في قائمة المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب، رد شوقي غريب "ليس مكانا للإعلان عن حاجتي، القرار النهائي سيعلمه الجميع في يونيو 2020، بعد مراجعة كافة اللوائح وعدد اللاعبين المتاحين لقيدهم".