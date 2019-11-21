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«هل يدخل غير المسلم الجنة؟».. خالد الجندي يحسم الجدل

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«هل يدخل غير المسلم الجنة؟».. خالد الجندي يحسم الجدل

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الجنة

النار

مسلم

خالد الجندي

حسم الداعية الإسلامي خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الجدل والحيرة التي يتعرض لها البعض بسؤاله عن اقتصار دخول الجنة على المسلمين أم أنه يمكن أن يدخلها غير المسلم، مشيرًا إلى أن هذا السؤال مفخخًا ويتهرب منه البعض لإصابته بالحيرة.

وقال "الجندي"، في برنامج "لعلهم يفقهون" الذي يذاع على قناة "dmc "، إن هذا السؤال يمكن أن يشغل عقول الأطفال الصغار ويوجهوا تساؤلات حوله لآبائهم، فيجب أولًا أن يكون الرد بأن الجنة والنار بيد الله وحده، بينما هناك آيات وعد الله سبحانه وتعالى فيها المسلمين بالجنة ولم يعد غير الموحدين بها.

وتابع: إن الأب عليه أن يجيب ابنه أن هناك نوادي كل ناد له شروط عضوية للالتحاق به، مشيرًا إلى أن نادي المسلمين له 89 شرط عضوية، ومن يحققها ويستوفي يمكنه الدخول له، وليس لنا علاقة بشروط الالتحاق بأي نادٍ آخر، مسترشدا بقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ".


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