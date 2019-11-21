  • الخميس 21 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:23 م
بحث متقدم
وزير التعليم

وزير التعليم عن تركه للوزارة: بلاش سخافات

وزير التعليم

"التعليم"عن وفاة طالب القناطر:الموضوع مش في أيدينا

مقتل 10 أطفال على إدلب

مقتل 10 أطفال في قصف روسي لإدلب

صورة من الفيديو

نزيل بسجن برج العرب: "باكل كل يوم لحمة وفراخ"

تامر أمين

تامر أمين عن سجن برج العرب: "حبيت الفكرة حاجة تفرح"

المواطن السعودي البطل

السعودية.. فيديو يشعل مواقع التواصل لمواطن يواجه السيول بجرافته

عودة التزلج على الرمال بعد توقف 4 سنوات

شاهد.. أماكن رائعة لا تعرفها للتزلج على الرمال

أيمن نور

أيمن نور: "اللهم بحق اسمك الأعظم اشف سوزان مبارك"

شؤون النواب : الدولة مبتخطفش حد

شئون النواب: الدولة مبتخطفش حد

الإفتاء

الإفتاء في ردها على هذا السؤال: " لا بأس بهذه البدعة"

في البرازيل..

صادم.. يطلق النار على متسولة

الصفحة الأخيرة

اطلاق النار على متسولة
اطلاق النار على متسولة

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

الأمن يطلق الرصاص الحى على المتظاهرين في إيران

#

تعليق صادم من "شوبير" على تعادل الفراعنة وكينيا

#

صادم.."فيسبوك" يتجسس على هواتف آيفون سرًا

#

"جوزك بيخونك".. رد فعل صادم لزوجة فنان شهير

البرازيل

كاميرات مراقبة

متسولة

أثارت حادثة إطلاق نار على متسولة، من قبل أحد المواطنين، ضجة كبيرة في البرازيل، حيث تم القاء القبض علي الجاني من قبل قوات الأمن.

ورصدت كاميرات المراقبة مواطنًا يبلغ من العمر 31 عامًا، وهو يشهر النار على متسولة عزباء تدعي "زيلدا" في حي دي جنيرو بالبرازيل، ويطلق عليها رصاصتين في الظهر أدت الى وفاتها في الحال، ما دفع الشرطة لإلقاء القبض عليه.

من جانبه، زعم الجاني أنه أطلق النار على المستولة بعد ما شعر بالخطر على حياته واعتقد أنه يتعرض لمحاولة سطو، حيث طالبته المتسولة بإعطائها ما لديه من أموال، لذا فهو دافع عن حياته، وفقًا لأقوال محاميته.

في المقابل، رفض الادعاء العام هذا الزعم، حيث تمت مراجعة كاميرات المراقبة وظهر أن التاجر ضاق ذرعًا من المتسولة والتي لم تهدده بأي سلاح، وما ساعده في ذلك هو إخلاء الشوارع في هذا التوقيت.


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» صادم.. يطلق النار على متسولة
» تفسير رؤية "المسك" فى المنام
» "الدفاع والأمن القومى" بالبرلمان تشيد بالاستعداد القتالى للجيش الثالث
» اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة بدولة أوروبية
» ابنة عمرو دياب تخطف الأنظار بإطلالة جريئة
» القوات المسلحة تحتفل بتخريج 5 دورات تدريبية لكوادر الوافدين الأفارقة
» برقيات عاجلة من الملك سلمان وولي العهد إلى هذا الرئيس
» أول ظهور لزوجة حسين فهمي في مهرجان القاهرة
» السعودية ترحب بقرار الولايات المتحدة في هذا الشأن
» نجم الأهلي يقرر الرحيل بعد تعاقد النادي مع كهربا
» سر غياب "عادل إمام" عن مهرجان القاهرة السينمائي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:39 م

  • فجر

    05:05

  • شروق

    06:32

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب