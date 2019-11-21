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تامر أمين عن سجن برج العرب: "حبيت الفكرة حاجة تفرح"

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تامر أمين
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تامر أمين لـ"إليسا": "عودي يا هاميس"

كشف الإعلامي تامر أمين، عن زيارة له أجراها لسجن برج العرب بالإسكندرية، قائلاً: "أنا لفيت فيه 4 ساعات، العنابر والمستشفى والملاعب، والخضرة اللى موجودة في كل مكان، أنا حبيت الفكرة اللى كانت في السجن".

 وأضاف "أمين" خلال مداخلة برنامجه "آخر النهار" على قناة "النهار": "والله العظيم سجن ولا كلمة، حاجة تفرح، مش عايز أقول إن الواحد يحب يروح يقعد 24 ساعة فيه ولا حاجة علشان محدش يتريق".

 وتابع: "أنا مش محتاج أطبل، واللى هقوله أنا شوفته بعنيا، واللى عنده غير كدة يورينا".

وأشار إلى أن التجهيزات التى ظهرت خلال الزيارة، تجهض أي أحاديث عن أن ما يتم رصده بالكاميرات مغاير للحقيقة، بسبب أن الإمكانات والتجهيزات تستغرق وقتا طويلا لإنشائها .

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