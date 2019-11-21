شئون النواب: الدولة مبتخطفش حد

21 نوفمبر 2019 - 10:23 ص

انتقد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، مصطلح الاختفاء القسري قائلاً: "الدولة مبتخطفش حد واللي عنده دليل يطلعه".

وأضاف مروان خلال لقائه ببرنامج "مساء د يإم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي": "الاختفاء القسري تحول لأسطوانة مشروخة والناس أصبحوا يشعرون بالملل منها".

وتابع: "مش كل متغيب مختفٍ قسريًا، هو متغيب نبحث عن سبب التغيب هل أخذته السلطة أم اتجه نحو الهجرة غير الشرعية أو انضم لتنظيم إرهابي، نبحث ونحدد بعد البحث ما إذا تعرض للاختفاء القسري أم لا".