الإفتاء في ردها على هذا السؤال: " لا بأس بهذه البدعة"

21 نوفمبر 2019 - 10:03 ص

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من أحد متابعي الصفحة الرسمية لها مفاده، هل قول "صدق الله العظيم" بعد قراءة القرآن يعد بدعة؟.

وأجابت الإفتاء، في مقطع فيديو بثته عبر موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، أنها بدعة حسنة، وليست كل بدعة مكروهة أو ليست كل بدعة محرمة".

وأوضحت الإفتاء، أن البدعة تطرأ عليها الأحكام الخمسة؛ بدعة واجبة، مندوبة، مكروهة، مباحة، ومحرمة ، مشيرة إلي أن قول "صدق الله العظيم"، من البدع المندوبة أو المستحبة أو الحسنة، كقول عمر بن الخطاب في صلاة التراويح"نعمت البدعة هي".