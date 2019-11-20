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أحمد عبد الله: الجماهير سبب وصول المنتخب للأولمبياد

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المنتخب الأولمبي

المصريون

أحمد عبد الله

وجه أحمد عبد الله عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأوليمبي، الشكر للجماهير على دعمهم الكبير للفراعنة الصغار، وكذلك اللاعبين والجهاز الفني الذين قدروا حجم المسئولية، وقدموا هذا الأداء الذي جعل الجمهور يأتي للمباريات ويساندهم، وهو ما أثر بالإيجاب على تطور مستواهم في المباريات.

وقال عبد الله للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم: الجمهور شعر أن اللاعبين رجالا يستحقون الدعم والمساندة، وحضر لهم بكثافة وهم كانوا عند حسن ظنه، ونجحوا في إسعاده وحصلوا على بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 للمرة 12 في تاريخ مصر، والصعود لأول نهائي لمصر في تاريخ البطولة، وإن شاء الله سيكون أول لقب لنا.

وأضاف: الجمهور هو العامل الأول في أي إنجاز يتحقق، ووجوده كان مؤثرا، ونتمنى أن يتواجد بنفس الكثافة في المباراة النهائية، ونتمنى أن يدعم المنتخب الأول لتجاوز النتائج الحالية وأن يكون القادم أفضل، بعودة المصابين وانضمام لاعبي المنتخب الأوليمبي.

وتابع: مسئولو الاتحاد الأفريقي منبهرون بالصورة الحضارية التي ظهرت عليها الجماهير المصرية في المدرجات، ونتمنى أن تكتمل الصورة، ما يحدث يدعو للفخر، وجود جماهير تشجع شباب عمره أقل من 23 عاما لمجرد شعوره أنهم "رجال" في الملعب، يعطي رسالة أنه جمهور ذواق يبحث عن الأداء واللعب بروح وحماس دون النظر للنتيجة فقط.

وواصل: دوري مع المنتخب، هو حل أي مشكلات إدارية، والفضل في ذلك ليس لي فقط ولكن لكل أعضاء اللجنة الخماسية، والكابتن شوقي غريب بما يمتلكه من خبرات كبيرة مع المنتخبات، الأمور كانت سهلة تماما بالنسبة لي، واللاعبون يستحقون كل الدعم، هناك حالة من الحب والروح العالية في المنتخب تشجع على العمل.

وختم: أريد أن أشكر المهندس هاني أبوريدة على اختياره الجهاز الفني الحالي بقيادة شوقي غريب، والدكتور كرم كردي المشرف السابق على المنتخب والذي يحرص دائما على دعم ومساندة الفريق، ولا ننسى الدور الكبير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي يساند ويدعم المنتخب ويحرص دائما على تحفيز اللاعبين بزياراته المتواصلة للمعسكر.


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