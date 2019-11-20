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بالصور..

لاعبو المنتخب الأولمبي يشاركون في استفتاء التشكيلة المثالية

الرياضة

اكرم توفيق
اكرم توفيق

أمير سعد

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المنتخب الأولمبي

المصريون

التشكيل المثالى

حرص مجدى عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، على حضور مران المنتخب الأولمبي من أجل أن يقوم اللاعبون بالتصويت على الاستمارات الخاصة باختيار أفضل 11 لاعبًا فى استفتاء الاتحاد الإفريقي، قبل إرسالها بعد ذلك إلى الكاف.

وشارك المنتخب الاولمبي في التصويت فى الاستفتاء وعلى رأسهم رمضان صبحي ومصطفى محمد وأحمد فتوح وعمار حمدي وغيرهم.

وتلقت الجمعية المصرية للاعبين المحترفين استمارات التصويت على التشكيلة المثالية لمنتخب أفريقيا لأفضل 11 لاعبا وكذلك جائزة الكرة الذهبية لهذا العام .

وصرح مجدى عبد الغنى بأن الاتحاد الافريقى للاعبين المحترفين قام بإرسال استمارات التصويت الى الجمعية المصرية للاعبين المحترفين لانها المنوطة بعمل الاستفتاء على التشكيلة المثالية لمنتخب أفريقيا لأفضل 11 لاعبا،  من خلال البروتوكول الموقع بين الاتحاد الافريقى الكاف والاتحاد الدولى للاعبين المحترفين الفيبرو وقد تلقت الجمعية  استمارة الاستفتاء من قبل الاتحاد الافريقى وقد رشح الاتحاد الإفريقي قائمة بأفضل 55 لاعبا في القارة الأفريقية لهذا العام .

 وأضاف عبد الغنى أن القائمة الأفريقية لأفضل اللاعبين هذا العام  ضمت 5 من لاعبى المنتخب الوطنى مرشحين للتشكيلة المثالية لمنتخب أفريقيا وهم  محمد صلاح  وأحمد حجازى وطارق حامد وأحمد المحمدي ومحمد الشناوى.

 يذكر ان حفل جائزة الكرة الذهبية والأفضل فى إفريقيا والمقرر إقامتها 7 يناير 2020 بمنطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة  والتي سيشارك القسم الإفريقى للفيفبرو بها  وهو الحفل الذي سيحضره نجوم الكرة الإفريقية والعالمية وضيوف الإتحاد الإفريقى "كاف" من الإتحادات القارية، بالإضافة لرئيس الإتحاد الدولي.









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