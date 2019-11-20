«تشوه وجهل».. فنان شهير يكشف عن رفضه إنجاب الأطفال

بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، قرر الفنان طارق صبري إعلان أسباب رفضه إنجاب الأطفال، للمرة الأولى، محاولًا مشاركة رأيه مع الجمهور، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أكد «صبري» أن الحقيقة لا يعلمها الكثير من المُقربين: «حقيقة القريبين ما يعرفوهاش.. هيعرفوها دلوقتي».

«خايف لا مش خايف أنا مرعوب»، هي أولى كلمات «صبري»، بالفيديو عبر «إنستجرام»، مستكملًا: «النهارده اليوم العالمي للطفل، عشان كده قرّرت أجاوب على سؤال تلقيته بكثافة، وكانت الإجابات مني غير حقيقية: مالقتش بنت الحلال أو لسه ربنا ما أردش، لكن أنا مرعوب من أني أجيب طفل للعالم، من اللي بشوفه على مستوى العالم؛ التحرش وتشوه في نفسيات الأطفال وجهل الأهل وتجاهل للطفل وحقه في التعليم».

تابع: «بلاقي أطفال عندهم 6 أو 7 سنين وبيشتغلوا شغلانات ما يشتغلهاش رجالة كبيرة عندهم 35 سنة، كمان أني أجيب طفل ويعاني من مرض، حتى لو معانا تكلفة العلاج المادية، لكن لو مرض زي الأمراض الخبيثة -لا قدّر الله، وبيتألم هيكون صعب، عشان كده كنت بخاف».

واختتم الفنان: «طول الوقت بنجري وراء الشهرة والمنصب، هل عندنا وقت كافي لقرار أننا نجيب أطفال، ونقول لأطفالنا: جبناكم الدنيا بمنتهى الأنانية عشان ننبسط، وأنت كافح في الحياة المريرة، ممكن تكون مختلف معايا، دينيًا أو نفسيًا، مش هو دا الموضوع دا اللي أنا حاسه، ممكن يكون جرس إنذار، ولادنا مسؤوليتنا»، في النهاية شجع «صبري» جمهوره على مساعدة الأطفال حسب قدراتهم.

يذكر أن الفنان مواليد 1980، أي يبلغ من العُمر 39 عامًا، ولد في الرياض بالسعودية، ودرس الهندسة المعمارية في جامعة القاهرة، وتخرّج عام 2004، بالجامعة وفي مسرح المدرسة، بدأ انجذابه التدريجي نحو التمثيل، لذا أنهى دراسته والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، 2010-2014، ثم اتجه إلى التمثيل.