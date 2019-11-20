» «صلاح» خارج حسابات ليفربول أمام كريستال بالاس

20 نوفمبر 2019 - 06:03 م

يغيب النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول والمنتخب الوطني عن المشاركة مع فريقه أمام كريستال بالاس المقرر لها يوم السبت المقبل بالدورى الإنجليزى، حسبما أكدت شبكة "سكاى سبورت" البريطانية .

وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أن الثنائى أندى روبرتسون ومحمد صلاح تأكد غيابهما بنسبة كبيرة عن لقاء السبت بسبب عدم تعافيهما من الإصابة فى الكاحل.

ويعانى محمد صلاح من إصابة في الكاحل، حيث غاب عن المشاركة مع منتخب مصر، فى فترة التوقف الدولى الحالى، أمام كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 34 نقطة بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتى الثانى.