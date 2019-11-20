» «عاشور»: لم أحدد موعد اعتزالي

20 نوفمبر 2019 - 05:16 م

أثار حسام عاشور لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، الغموض حول موعد اعتزاله، وذلك في ندوة لتكريمه بجامعة حلوان تحت عنوان دور الرياضة في بناء الشخصية.

وقال «عاشور» خلال الندوة بمشاركة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي: "أسعى لأن أكون أكثر لاعب تتويجا بالبطولات في العالم، يفصلني عن ذلك 5 ألقاب فقط".

وأضاف: "لم أحدد موعدا للاعتزال أو مجالا للعمل به بعد انتهاء مسيرتي، أنا جاهز لخدمة النادي حتى إذا كنت عاملا بسيطا، أنا من منطقة عرب المعادي البسيطة، والأهلي هو من صنع أسماءنا ومنحنا الفرصة في حياة كريمة وجعلنا نركب السيارات".

وتابع: "طوال مسيرتي سجلت 3 أهداف فقط، أفضلها بالنسبة لي هدف الإسماعيلي، أما المباراة التي لن أنساها فهي ضد الصفاقسي التونسي في نهائي دوري الأبطال لعام 2006".

وكشف حسام عاشور: "عند انضمامي لاختبارات قطاع الناشئين بالأهلي، رفضوني أكثر من مرة وكنت أقول لوالدي - رحمه الله - لن يتسرب إلي اليأس في النجاح بالانضمام للنادي".

وأتم تصريحاته: "رسالتي للشباب أن يكون لديهم طموح كبير وعزيمة لكي ينجحوا في حياتهم بشكل عام، وأفضل إنجاز حققته في حياتي كلها هو وجودي في نادٍ عريق بحجم الأهلي".