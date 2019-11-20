» الملك سلمان وولي العهد يوجهان رسائل لقادة الإمارات

20 نوفمبر 2019 - 11:53 ص

أفادت وكالة الأنباء السعودية واس، بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وجها رسائل إلى قادة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد الرئيس، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، للتعزية والمواساة في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان .

وقال الملك سلمان في برقيته وفقًا للوكالة: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان رحمه الله، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

من جانبه، بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، "برقية عزاء ومواساة مماثلة لرئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان رحمه الله ".

وقال الأمير محمد بن سلمان: "تلقيت نبأ وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب ".