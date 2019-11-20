عمر خيرت: حسيت إني جندي بالصاعقة بعد تأليف لحن "الممر"

20 نوفمبر 2019 - 11:47 ص

أبدى الموسيقار عمر خيرت، سعادته لمشاركته في فيلم الممر من خلال اللحن قائلاً: "شعرت أنني جندي في كتيبة الصاعقة بعد تأليف لحن فيلم الممر".

وأضاف خيرت خلال حواره ببرنامج "عرب وود": "إحساس الفنان بوطنه وانتصارات وطنه أمر رائع، والجمهور يريد أن يستمع إلى كل المقطوعات التي يحبها".

وبسؤاله عن تقيمه لأغاني المهرجان، رد الموسيقار الكبير: "المجتمع يضم مختلف الأنواع من البشر والمشاعر، ومن الممكن أن تكون أغاني المهرجانات متواجدة ولكن المهم هو الاستمرارية، فالعمل الناجح وحده هو القادر على الاستمرار".