بشرى سارة من المالية.. خفض أسعار السلع بالأسواق

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متابعات - أمينة عبد العال

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أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم اعتبارًا من اليوم، تطبيق الإفراج بنظام «المسار الأخضر» بالموانئ والمنافذ الجمركية للشركات الملتزمة المسجلة بالإدارة المركزية للفاعل الاقتصادي بما يُسهم فى تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف التخليص الجمركي، وخفض تكلفة السلع وأسعار بيعها بالأسواق المحلية، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى «تسهيل التجارة عبر الحدود».

,قال الوزير إنه تم اختيار 75 شركة ملتزمة فى «القائمة البيضاء» التى سوف تتمتع بمزايا الإفراج بنظام «المسار الأخضر» بالموانئ والمنافذ الجمركية وفقًا للمعايير الدولية، على ضوء حجم الاستيراد وبلد وميناء الاستيراد ورصد المخالفات، بحيث لا يتم فتح حاويات هذه الشركات والإفراج عنها بما يُعرف بـ«السيل الجمركي» وتكون الموانئ للعبور فقط وليس للتخزين.

أضاف أن الإدارة المركزية للفاعل الاقتصادي بمصلحة الجمارك جاهزة لتلقى طلبات الشركات الملتزمة الأخرى الراغبة فى الاستفادة من مزايا الإفراج بنظام «المسار الأخضر» بالموانئ والمنافذ الجمركية الذى يرتكز على مد جسور الثقة بالمتعاملين الجادين مع الجمارك دون الإخلال بحق إحكام الرقابة حرصًا على مصلحة الوطن والمواطنين.

قال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إن «القائمة البيضاء» للشركات المسجلة بإدارة الفاعل الاقتصادي التى سوف تستفيد من مزايا الإفراج بنظام «المسار الأخضر» بالموانئ والمنافذ الجمركية تضم: «حلواني إخوان، وكابسي للدهانات، والنساجون الشرقيون للسجاد، ولافارج للأسمنت مصر، والدولية للفحم والفيروالويز، وأس. أي. دى. اتش. او. ام للصناعة والتجارة، والمستقبل لصناعة الأنابيب، والمصرية لصناعة البلاستيك، وسامسونج إلكترونكس مصر، والأهلية التجارية لأعمال الزراعة- ناسيتا، والرباعية للنسجيات- فورتكس، والعربية للعبوات الدوائية، والصناعات الغذائية العربية - دومتي، وبابيروس لتحويل الأوراق، والمتطورة للصناعة الورقية، وجي إي للأنظمة الطبية، والعالمية لصناعة الأجهزة المنزلية- ألاسكا، والسويس للأكياس، والجمهورية للأدوية، ويوسف علام وشركاه، والعلمين لصناعة الكرتون المضلع، والقاهرة لاستيراد الأخشاب وعموم الاستيراد، والفردوس للصناعات الغذائية - فيمكوبيز، وجنرال موتورز مصر، وطنطا موتورز، والعلمين للطباعة، والمجموعة الدولية للدهانات الحديثة- ميدو، والعربي لصناعة التكييف والتبريد، والعربي للصناعات الهندسية، والعربي للتجارة والصناعة، والعامرية للصناعات الدوائية، وسيف للمستحضرات الدوائية».

أضاف أن «القائمة البيضاء» للشركات المسجلة بإدارة الفاعل الاقتصادي تضم أيضًا: «شركة فاركو بي العالمية، والشركة الأوروبية المصرية للصناعات الدوائية، وجلوبال نابي للأدوية، وسكيب، والوجه القبلي للصناعات الدوائية - سيدكو، وفايزر مصر، ونيسان موتور إيجيبت، والعالمية للصناعات التكييف والأجهزة الكهربائية - يونيون إير، والمصرية للغازات الطبيعية - جاسكو، والعربي لتكنولوجيا الإضاءة، والعربي للصناعات المنزلية، والمصرية للغذاء- فرجلو، والمصرية للتنمية الغذائية، والمصرية لتجميد وتصنيع اللحوم، وأنظمة الغلق إنترناشيونال إيجيبت، وشركة سبريا مصر لإنتاج الكيماويات، وتوشيبا العربي للأجهزة المرئية، والدولية لاستخلاص الزيوت، وإيه بي بي للمحولات، والشركة المصرية للألياف-افكو، ويونيفرسال للأجهزة المنزلية والكهربائية، ويونيفرسال للصناعات المعدنية والمغذية، ويونيفرسال للصناعات الهندسية، والأمير لتصنيع وتجهيز الحاصلات الزراعية، والأمل للمواسير البلاستيك ولوازمها - الشريف، والشركة العالمية لسحب الأسلاك وتصنيعها، ومجاهد صدقي نصار وشريكه، ومارس إيجيبت للصناعة، وأدخنة النخلة، وفينافيل مصر للكيماويات، ومانترا للسيارات، وسي اس آ للمسنوجات مصر، والحديثة للمواد العازلة - مودرن، وبيبسي بقشان للاستثمار، والبحر الأحمر لصناعة المواسير، وسيلوباك لصناعات التغليف، وفريش إليكرتيك للأجهزة المنزلية، وشنيدر إلكتريك مصر، وشنيدر إلكتريك للتوزيع، وبرادو مصر للسجاد، والعربية للأسمنت، وبريتش أمريكان توباكو، وصناعة الفوم».


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