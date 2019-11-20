» "عبد الدايم": الثقافة قادرة على المساهمة فى التنمية الاقتصادية

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الحياة السياسية

ايناس عبد الدايم وزير الثقافة
ايناس عبد الدايم وزير الثقافة

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ألقت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة كلمة مصر فى منتدى وزراء الثقافة والذى يأتى فى إطار الدورة 40 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بحضور 120 وزيرًا من مختلف دول العالم والسفير ايهاب بدوى سفير مصر بفرنسا ومندوبها الدائم باليونسكو والدكتورة هبة يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

وبدأت وزيرة الثقافة كلمتها بنقل تقدير الحكومة المصرية لليونسكو لتنظيم المنتدى الذي شارك الوفد المصري لدى المنظمة في كل المناقشات التحضيرية له .

وتناولت بعض الخطوط العامة المرتبطة بالسياسات الثقافية المطبقة لتعزيز تكافؤ الفرص بين المواطنين خاصة الشباب بما يحقق مبدأ العدالة الثقافية باعتباره وسيلة محورية لبناء الإنسان وتطوير المجتمع، وأضافت أن الثقافة قادرة على المساهمة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل المدن والقرى وتحقيق الأمن والازدهار.

وأشارت إلى أن وزارة الثقافة تعمل بجهد دؤوب في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة لضمان تحقيق العدالة الثقافية حيث تهدف إلى الوصول بالمنتج الثقافي إلى جميع أرجاء الوطن خاصة المناطق الأكثر احتياجياً من خلال القوافل الثقافية التي تضمنت أنشطة فنية وثقافية متعددة الى جانب ورش عمل تدريبية .

وأضافت أنه الدولة المصرية تولي اهتماما خاصا بالمناطق الحدودية والنائية في عدة محافظات لصول المنتج الثقافي اليهم، بهدف غرس قيم الانتماء في نفوس النشء بهذه المناطق من خلال تنفيذ برامج الدمج الثقافي بين أطفال المحافظات .

ولفتت إلى دور وزارة الثقافة المصرية فى الاهتمام بذوي القدرات الخاصة حيث تم تنفيذ برنامج ثقافي متنوع لهم بما في ذلك إنشاء فرقة مسرحية خاصة بهم، وإصدار مجلة بطريقة "برايل" وتشغيل قاعات للمكفوفين للموسيقى والفنون بشكل ساهم بفاعلية في تعزيز مشاركتهم في الأنشطة الثقافية المختلفة.

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