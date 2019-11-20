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كندة علوش تبهر متابعيها على "إنستجرام"

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كندة علوش
كندة علوش

علا خطاب

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كندة علوش

عمرو يوسف

شاركت الفنانة السورية، كندة علوش، متابعيها، عبر "إنستجرام"، بمجموعة صور جديدة لها، استعرضت فيها أنوثتها بشكل واضح.

ونشرت "كندة" 8 صور جديدة لها، حيث ظهرت بإطلالات أنثوية وألوان مبهجة، بدون التكلف في المكياج ووضع الإكسسورات.

ولاقت الصور إعجاب الكثيرين من متابعيها، وجاءت التعليقات كالاتي: "أحلى كنده فى الدنيا"، "كم أنتي جميلة سيدتي"، "الصور جميلة?".

وكانت الفنانة كندة علوش تصدرت تريندات جوجل الأسبوع الماضي هي وزوجها الفنان عمرو يوسف، وذلك بعد ظهورها مع الإعلامية مني الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على فضائية "سي بي سي"، برفقة أخت زوجها، وهو ما أثار إعحاب الجمهور، بسبب علاقة الصداقة والود التي تجمعهما.


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