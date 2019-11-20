» رانيا يوسف تنشر صورة أهم رجلين في حياتها

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عرب ود

رانيا يوسف بالحجاب

احتلفت الفنانة رانيا يوسف باليوم العالمي للرجل الذي وافق أمس ، ناشرة صور بعض أفراد أسرتها .

ونشرت رانيا صورة لوالدها وشقيقها وعلقت قائلة: "في اليوم العالمي للرجل ..اكثر اثنين سند ليا هما والدي وأخويا".

وكانت تصريحات للفنانة رانيا يوسف أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشفت خلالها عن بعض الأمور الخاصة في حياتها الشخصية .

وصرحت رانيا" خلال لقائها في برنامج "عرب ود" المذاع على قناة روتانا، بأن هناك بعض الأشياء التي لا تحب الحديث عنها في الإعلام، وهي علاقتها بالفنانة نادية الجندي ووجود خلاف بينهما، كما لا تفضل الحديث عن علاقاتها بأزواجها الثلاث.

وقالت "رانيا"، إنها "نسيت ليلة زواجها من أزواحها الثلاث ولا تريد التحدث عنها".

ويذكر أن الفنانة رانيا يوسف تواصل تصوير مسلسلها الجديد "الآسة فرح"، مع نخبة كبيرة من النجوم .



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