صورة تكشف علاقة محمد صلاح بآيتن عامر وتامر حسني

20 نوفمبر 2019 - 08:25 ص

نشر النجم المصري محمد صلاح عدة صور أثناء تواجده بالمطار وعلى متن الطائرة أمس .



وظهر من ضمن الصور مشاهدة "صلاح" عبر الطائرة لعدد من الأفلام العربية التي تبين أنه يحبها .



ومن ضمن الأفلام التي شاهدها صلاح ، فيلم "البدلة" لتامر حسني ، وفيلم "خلاويص" بطولة أحمد عيد وآيتن عامر.



وفي سياق آخر،



كشف الإعلامي أحمد شوبير - مقدم برنامج "ملعب أون" - أن نجمنا المصري محمد صلاح يرغب في المشاركة في دورة طوكيو للألعاب الأوليمبية عام 2020.



وقال شوبير أنه خلال تواجد صلاح بمعسكر المنتخب الأول قبل أيام أكد أنه لا يمانع المشاركة مع المنتخب الأوليمبي حال تأهله إلى أوليمبياد طوكيو.



وأضاف خلال برنامجه "ملعب أون" أن فريق ليفربول لن يمانع من مشاركة صلاح مع منتخب مصر الأوليمبي لأن الأولمبياد ستقام وفق الأجندة الدولية وقدر نرى حينها نجوما كبار أمثال ميسي يشارك مع منتخب الأرجنتين أو غيره.

