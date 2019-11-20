صورة تكشف علاقة محمد صلاح بآيتن عامر وتامر حسني

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المنتخب الأوليمبي

محمد صلاح

تامر حسني

صلاح

أيتن عامر

نشر النجم المصري محمد صلاح عدة صور أثناء تواجده بالمطار وعلى متن الطائرة أمس .

وظهر من ضمن الصور مشاهدة "صلاح" عبر الطائرة لعدد من الأفلام العربية التي تبين أنه يحبها .

ومن ضمن الأفلام التي شاهدها صلاح ، فيلم "البدلة" لتامر حسني ، وفيلم "خلاويص" بطولة أحمد عيد وآيتن عامر.

وفي سياق آخر،
كشف الإعلامي أحمد شوبير - مقدم برنامج "ملعب أون" - أن نجمنا المصري محمد صلاح يرغب في المشاركة في دورة طوكيو للألعاب الأوليمبية عام 2020.

وقال شوبير أنه خلال تواجد صلاح بمعسكر المنتخب الأول قبل أيام أكد أنه لا يمانع المشاركة مع المنتخب الأوليمبي حال تأهله إلى أوليمبياد طوكيو.

وأضاف خلال برنامجه "ملعب أون" أن فريق ليفربول لن يمانع من مشاركة صلاح مع منتخب مصر الأوليمبي لأن الأولمبياد ستقام وفق الأجندة الدولية وقدر نرى حينها نجوما كبار أمثال ميسي يشارك مع منتخب الأرجنتين أو غيره.

و حجز منتخب مصر الأوليمبي، مقعده في أولمبياد طوكيو عام 2020، بعد التأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا تحت سن الـ23 عامًا.

حيث فاز المنتخب الوطني على نظيره الجنوب الإفريقي، بثلاثة أهداف نظيفة، أحرز الهدف الأول للمنتخب رمضان صبحي من ركلة جزاء، بعد مروع ربع ساعة من مطلع الشوط الثاني.

فيما سجل الهدف الثاني والثالث لمنتخب الشباب اللاعب عبدالرحمن مجدي في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليعلن التقدم بفارق ثلاثة أهداف.

وكان المنتخب الوطني الأوليمبي أنهى الشوط الأول بالتعادل السلبي أمام منتخب جنوب إفريقيا، في مباراة نص النهائي، لكأس أمم إفريقيا تحت سن الـ 23 عامًا، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

الجدير بالذكر أن مصر بعد هذه المباراة ستلاقي المنتخب الإفواري في المباراة النهائية التي تقام يوم 22 من الشهر الجاري.

وفاز المنتخب الإفواري منتخب غانا، ليلعب الثاني أمام منتخب جنوب إفريقيا على مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، علمًا بأن المتأهلين لطوكيو 2020، هم أصحاب المراكز الثلاث الأولي فقط في هذه البطولة.



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