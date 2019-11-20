» سالي فؤاد: عندي ليكم خبر مش حلو بس لازم يتقال

20 نوفمبر 2019 - 07:10 ص

أكدت الإعلامية سالي فؤاد انفصالها عن زوجها ، مطالبة جمهورها بالدعاء لها لكي تمر هذه الفترة .



وقالت "سالي" خلال تدوينة عبر حسابها بـ"فيس بوك" : "خبر مش حلو بس لازم يتقال .. انفصلت بشكل رسمي .. ادعولي الفترة الصعبة دي تعدي".



واعتادت الإعلامية سالي فؤاد على مشاركة جمهورها كافة تفاصيل حياتها ، حيث فاجأته قبل أيام بظهورها محجبة في برنامجها.



وفتحت سالي بابا من الجدل بسبب عدم معرفة الجمهور ما إذا كانت قد ارتدت الحجاب أم أن هذا جزءًا من فقرات البرنامج حيث استضافت في الحلقة خبيرة متخصصة في أغطية الرأس "الإيشارب".



وكانت سالي نشرت لنفسها عبر حسابها بـ"انستجرام" مجموعة من الصور مرتدية فيها الحجاب ، فضلا عن صور أخرى بدون حجاب وهو ما تسبب في حالة من الجدل.

