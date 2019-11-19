تركي آل الشيخ يتوعد شابًا بسبب فيديو "مُسيئ"

19 نوفمبر 2019 - 09:43 م

توعد رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، أحد الشباب بسبب نشره فيديو يزعم من خلاله سقوط شخص من إحدى الألعاب بسبب الأمطار، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقله، واكد "آل الشيخ" أن ما قاله الشاب غير صحيح.

وكتب "آل الشيخ" ، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" : " هاذا الخبر غير صحيح وطلبت من الاخوان في الترفيةاتخاذ الاجراء القانوني مع صاحب المقطع لكذبة وتقديم اخبار مسيئه وغير صحيحه !".



هاذا الخبر غير صحيح وطلبت من الاخوان في الترفيةاتخاذ الاجراء القانوني مع صاحب المقطع لكذبة وتقديم اخبار مسيئه وغير صحيحه ! pic.twitter.com/noHyaeOSNA — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 19, 2019