السيسي يصل مقر انعقاد قمة العشرين ببرلين

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قمة العشرين

برلين

السيسي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين وإفريقيا، ومن المقرر أن تنطلق بمقر المستشارة الألمانية، وذلك حسبما ذكر التليفزيون المصري وفضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وانطلقت اجتماعات قمة العشرين، التي تبحث سبل تنمية قارة إفريقيا في العاصمة الألمانية، برلين، اليوم، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية.

وتهدف قمة "العشرين– أفريقيا"، إلى دعم التعاون الاقتصادي بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين، من خلال مشروعات مشتركة، تسهم في الإسراع بوتيرة النمو بالقارة السمراء، وهي المبادرة التي أطلقتها ألمانيا الاتحادية 2017، خلال رئاستها لمجموعة العشرين، بهدف دعم التنمية في البلدان الإفريقية، وجذب الاستثمارات إليها.


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