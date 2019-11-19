تعاون مشترك بين "الرياضة" و"الأوقاف"

19 نوفمبر 2019 - 01:43 م

أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فعاليات مشروع القوافل التعليمية تحت عنوان"العلم والولاء"، المجانية لطلاب الشهادة العامة بالمرحلتين الثانوية والإعدادية للعام السابع على التوالي.

المشروع يهدف للمساهمةً في النهوض بنظام التعليم الأساسي قبل الجامعى، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم الثلاثاء بمركز التعليم المدنى بالجزيرة بحضور كل من الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين نائبا عن وزير التربية والتعليم، والدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، ودينا فؤاد رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب، و الصحفي سيد مصطفى مؤسس فكرة القوافل التعليمية، وعدد من مديري مديريات الشباب والرياضة، والمعلمين وبعض من ممثلى وأئمة وزارة الأوقاف.

ويشارك في مشروع القوافل التعليمية نخبة من الخبراء من المعلمين ذوي الكفاءة المهنية المتخصصين فى المواد العلمية والأدبية المختلفة، ومقدمى البرامج التعليمية المتخصصة، ويتم تحديد الأماكن المقرر تنفيذ القوافل التعليمية بها داخل القرى الأكثر احتياجاً بالمحافظات الحدودية.