  • الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:59 م
بحث متقدم
هيثم زكي

الإفتاء: هذا الشخص الوحيد هو وريث هيثم زكي

أمير الكويت

أمير الكويت يكلف هذا الشخص بتشكيل الحكومة

حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال

600 مليون دولار.. دعم جديد من البنك المركزي للصادرات

الرئيس السيسي

السيسي: نحن نمتلك موارد وموقعا مميزا للاستثمار

طفلي السلم

محامي والدة طفلي "السلم" يقلب الطاولة على موكلته

البابا تواضروس الثاني

«يونان» يكشف هذا الأمر عن سفريات البابا تواضروس للخارج

محمد صلاح

مطعم يكسر 2000 طبق بسبب محمد صلاح

النفط الامريكي

استمرار تراجع أسعار النفط الأمريكي

الرئيس السيسي

انطلاق قمة مجموعة العشرين وأفريقيا بحضور السيسي

حسين هريدي

هريدي: السيسي قادر على فعل هذا الشيء

الإفتاء: هذا الشخص الوحيد هو وريث هيثم زكي

الصفحة الأخيرة

هيثم زكي
هيثم زكي

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

أمير الكويت يكلف هذا الشخص بتشكيل الحكومة

#

ميراث "هيثم أحمد زكي" يثير أزمة مجددًا

#

هذا العمل لن يكتمل لـ هيثم أحمد زكي

#

رجل أعمال شهير يكشف هذا الأمر عن شقيق هيثم زكي

وفاة

الإفتاء

الأزهر

زكي

الشريف

كشف محمد إبراهيم نجل الأخت الكبرى من الأم للفنان أحمد زكي عن أن دار الإفتاء حددت وريثًا وحيدًا للفنان هيثم زكي وهو نجله من أمه.

وأكد أنه للتأكيد على موقفه عائلته وحسن النوايا أرسلوا بطلب إلى رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، فرع الشرقية، والذي أكد في رد رسمي أن الوحيد الذي يرث هيثم هو أخوه من الأم "رامي عز الدين" فقط، وذلك بموجب فتوى قضت بميراثه سدس التركة فرضًا وباقي التركة ردًا، مؤكد أن الفتوى التي صدرت من الأزهر كانت بناء على طلبهم لإثبات حسن نواياهم، وتنفي ما يتردد بشأن وجود خلاف في الميراث.

وأضاف حسب "مصراوي"، أن ما تردد في وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود خلاف بين أفراد الأسرة على الميراث أمر غير صحيح

وقال: "أمي السيدة منى عطية الأخت الكبرى للفنان الراحل، وأشقاؤها إلهام وإيمان، ومحمد وصبري الذي توفي في سن صغيرة رفضوا الحصول على ميراثهم المنقول في والدتهم (الحاجة رتيبة السيد محمد كسبه) وتركوه لشقيقهم الفنان الراحل أحمد زكي.

وتابع: "المنقولات كانت عبارة عن شقة بالمهندسين، وأخرى بالهرم، وشركة إنتاج سينمائي في أكتوبر شراكة بينه وبين الفنان التشكيلي سمير عبد المنعم وسيارتين، وظلت بحوزة هيثم أحمد زكي حتى وفاته الشهر الجاري".

وأوضح: "فيه ميثاق شرف بين الأسرة وبين الفنان الراحل بألا يخرج أحد من الأسرة للحديث إلى وسائل الإعلام، واحترمنا هذا الميثاق على مدار 14 عامًا، لكن اضطررنا للحديث في هذا التوقيت بعد التشويه الذي طالنا منذ رحيل هيثم أحمد زكي، إحنا كشباب ليس لنا ذنب في كل هذا التشويه".

ونفى انقطاع العلاقة بينهم وبين هيثم نجل الفنان الراحل: "أي بيت مصري بيحصل فيه انفصال الأم عن الأب وبيعيش الابن مع أمه طبيعي يكون قريبا لأهل أمه اللي اتربي معاهم".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» محامٍ: لو جوزك ضعيف جنسيا اصبري عليه
» "السيسي": حققنا نجاحًا كبيرًا في مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي
» السلم والأمن الدوليان لن يتحققا عبر سياسات الردع وسباقات التسلح
» فستان "ديانا" وترافولتا في مزاد علني
» مبلغ خيالى من الريال لضم نجم ليفربول
» الإصابة تهدد "صلاح" أمام كريستال بالاس
» "شومة وآلة حادة".. طالب يعاقب معلمه
» التشكيل المتوقع للفراعنة أمام جنوب أفريقيا
» فنانة شهيرة فى زفة مغربي على هودج
» كيف تتخلص من قشرة الشعر بسهولة
» أمينة أردوغان تكشف هذا الأمر عن ميلانيا ترامب

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:40 م

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:30

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب