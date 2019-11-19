الإفتاء: هذا الشخص الوحيد هو وريث هيثم زكي

19 نوفمبر 2019 - 01:28 م

كشف محمد إبراهيم نجل الأخت الكبرى من الأم للفنان أحمد زكي عن أن دار الإفتاء حددت وريثًا وحيدًا للفنان هيثم زكي وهو نجله من أمه.

وأكد أنه للتأكيد على موقفه عائلته وحسن النوايا أرسلوا بطلب إلى رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، فرع الشرقية، والذي أكد في رد رسمي أن الوحيد الذي يرث هيثم هو أخوه من الأم "رامي عز الدين" فقط، وذلك بموجب فتوى قضت بميراثه سدس التركة فرضًا وباقي التركة ردًا، مؤكد أن الفتوى التي صدرت من الأزهر كانت بناء على طلبهم لإثبات حسن نواياهم، وتنفي ما يتردد بشأن وجود خلاف في الميراث.

وأضاف حسب "مصراوي"، أن ما تردد في وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود خلاف بين أفراد الأسرة على الميراث أمر غير صحيح

وقال: "أمي السيدة منى عطية الأخت الكبرى للفنان الراحل، وأشقاؤها إلهام وإيمان، ومحمد وصبري الذي توفي في سن صغيرة رفضوا الحصول على ميراثهم المنقول في والدتهم (الحاجة رتيبة السيد محمد كسبه) وتركوه لشقيقهم الفنان الراحل أحمد زكي.

وتابع: "المنقولات كانت عبارة عن شقة بالمهندسين، وأخرى بالهرم، وشركة إنتاج سينمائي في أكتوبر شراكة بينه وبين الفنان التشكيلي سمير عبد المنعم وسيارتين، وظلت بحوزة هيثم أحمد زكي حتى وفاته الشهر الجاري".

وأوضح: "فيه ميثاق شرف بين الأسرة وبين الفنان الراحل بألا يخرج أحد من الأسرة للحديث إلى وسائل الإعلام، واحترمنا هذا الميثاق على مدار 14 عامًا، لكن اضطررنا للحديث في هذا التوقيت بعد التشويه الذي طالنا منذ رحيل هيثم أحمد زكي، إحنا كشباب ليس لنا ذنب في كل هذا التشويه".

ونفى انقطاع العلاقة بينهم وبين هيثم نجل الفنان الراحل: "أي بيت مصري بيحصل فيه انفصال الأم عن الأب وبيعيش الابن مع أمه طبيعي يكون قريبا لأهل أمه اللي اتربي معاهم".