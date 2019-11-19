قنديل: "ربنا ابتلانا بيكم"

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شن الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، هجومًا حادًا علي جماعات اليمين الديني العاملة في السياسية، المعروفة إعلاميًا بـ"التيار الاسلامي"، قائلاً: "ربنا ابتلانا بيكم، أنتم طاعون العصر " .

وأضاف "قنديل" خلال استضافته على قناة "إكسترا نيوز": "عايز تقضي علي دولة، عليك بالاعتماد ودعم التيار الإسلامي، حسب قوله . 

وأشار إلى أن أهم ما يميز انتفاضة العراقيين الحالية، أنهم يرغبون في استعادة دولتهم إلى سابق عهدها، لافتا إلي أن فساد التيار الإسلامي شيعة وسنة، الذى حكم العراق منذ الغزو الأمريكي، هو ما أوصل العراق إلى هذه الحالة، علي حد قوله".

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