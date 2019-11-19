نتنياهو: ترامب صحح ظلمًا تاريخيًا بهذا القرار

19 نوفمبر 2019 - 09:59 ص





في أول تعليق له على قرار ترامب باعتبار المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية غير مخالفة للقانون الدولي، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمة هاتفية الشكر للرئيس الأمريكي.





وقال نتنياهو خلال المكالمة التي أجراها، اليوم الثلاثاء: "الشعب اليهودي لا يعيش على أراضٍ ليست له، لأن هذا هو وطننا منذ أكثر من 3000 عام، وإننا نسمى "يهودا" "لأننا جئنا من هنا، من يهودا".





وكتب نتنياهو في تغريدة نشرها على "تويتر" أن ترامب "قد صحح ظلما تاريخيا حيث كان يجب قول الحقيقة كما هي، وهذا ما فعله الرئيس ترامب حين اعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان ونقل السفارة الأمريكية إلى أورشليم".





وقال نتنياهو: "هذا لا يمنع المفاوضات مع الفلسطينيين، بل على العكس هذا يدفع السلام قدما، لأنه لا يمكن بناء السلام الحقيقي على الأكاذيب".





وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الاثنين أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، مؤكدا على أن الوضع النهائي للضفة الغربية يجب أن يتم تحديده عن طريق مفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.







