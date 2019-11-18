  • الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:31 ص
بحث متقدم
ياسر رزق

"لابد ان تطهر مؤسسة الأزهر نفسها من بعض العناصر الإخوانية داخلها"

سد النهضة

معلومة هامة بشأن مدة ملء سد النهضة الإثيوبي

عمرو أديب

"أديب": هذا هو السبب الحقيقي لرغبة قطر في المصالحة

مقابر

حملة لتنظيف المقابر تفجر مفاجآت مدوية عن السحر الأسود

الدولار

الدولار يستقر أمام الجنيه في تعاملات الاثنين

لميس الحديدي

تعليق ساخر من لميس الحديدي على تعادل المنتخب

الافتاء

بعد أزمة الفنانات.. الإفتاء توضح حكم خلع الحجاب بعد ارتدائه

علاء مبارك

علاء مبارك ينعى« سلطان بن زايد» بكلمات مؤثرة

أرشيفية

تصل لـ9 درجات.. الأرصاد تعلن طقس غد الثلاثاء

فيس بوك

«فيسبوك».. منصة للتنوير أم للتجريح

ياسر رزق: الشعب المصري أزاح الجماعة الإرهابية بـ"الديمقراطية"

الحياة السياسية

الكاتب الصحفي ياسر رزق
الكاتب الصحفي ياسر رزق

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

أول تعليق لوالد شهيد الشهامة على تأجيل القضية

#

أديب: عمرو يغلط لكن مش بتاع فبركة

#

توفيق عكاشة: "الجيش المصري أمانة في أعناق الشعب"

#

السيسي: 30 يونيو أعظم يوم فى تاريخ مصر الحديث

أكد الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن الشعب المصري أزاح جماعة الإخوان من الحكم باستخدامه حق الديمقراطية المباشرة.
وأضاف خلال برنامج "مصر النهاردة"، على القناة الأولى المصرية، أن المؤسسة الأمنية والمعلوماتية استطاعت الصمود مع القوات المسلحة أمام هجمات الإخوان.
وأشار إلى أن جماعة الإخوان حاولت اختراق القضاء مبكرا عن طريق إدخال العديد من أبنائهم هذا المجال بالإضافة إلى تعيين المنتمين للجماعة في منصب وزير العدل.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق ناري لـ"أديب" على واقعة التنمر بطفل أفريقي
» احتجاز 3 سفن إحداهن سعودية "خرقت" المياه الإقليمية
» الأردن يحذّر من هذا الأمر الخطير بشأن المستوطنات
» فنان يتبرأ من أحد أطفاله ويتهم زوجته بالزنا
» واشنطن تتهم روحاني باختلاس 4.8 مليار دولار
» أمير الكويت غاضبًا: لن يفلتوا من العقاب
» الذهب يتراجع من جديد بمقدار جنيه واحد
» بالصور.. دار رعاية بطنطا تستقبل أطفال المطرب الشعبي
» الأزهر ينظم مؤتمرًا جماهيرًا في السويس
» كيم كاردشيان بعد وقف إعدام«ريد»: شكرًا للمسيح
» إخلاء سبيل الضابط المعتدي على محامٍ بالمحلة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:04 ص

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:30

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب