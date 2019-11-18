تصل لـ9 درجات.. الأرصاد تعلن طقس غد الثلاثاء

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محمد فضل- متابعات

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درجات الحرارة

الطقس

الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد، الثلاثاء، طقسًا معتدلًا على كافة الأنحاء نهارًا مائلًا للبرودة ليلاً، فيما عدا بعض المناطق التي تصل فيها درجات الحرارة الصغرى إلى 9 درجات مثل مدينة كاترين.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية على المتوسط شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وعلى الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر.

الصغرى العظمى

القاهرة 18 26

شبين الكوم 18 25

طنطا 18 25

دمنهور 18 25

الإسكندرية 18 25

بلطيم 19 25

مطروح 15 25

السلوم 16 25

سيوة 13 26

بورسعيد 20 24

دمياط 21 24

الزقازيق 19 26

الإسماعيلية 17 26

السويس 18 26

العريش 17 23

رفح 15 23

رأس سدر 17 27

نخل 08 23

نويبع 21 25

طابا 19 24

كاترين 09 19

الطور 18 25

شرم الشيخ 22 28

الغردقة 20 27

مرسى علم 21 28

الفيوم 18 28

بنى سويف 18 28

المنيا 14 28

أسيوط 14 28

سوهاج 16 28

قنا 16 29

الأقصر 17 29

أسوان 18 30

أبوسمبل 17 29

الوادى الجديد 17 28

شلاتين 20 28

أبورماد 20 28

حلايب 21 26

رأس حدربة 21 26


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