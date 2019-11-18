تصفيات إفريقيا.. غانا تهزم ساوتومي بهدف «أيو»

18 نوفمبر 2019 - 06:23 م

فاز منتخب غانا على ساوتومي بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وجاء هدف منتخب غانا الوحيد عن طريق جوردان أيو لاعب كريستال بالاس الانجليزي في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.

هذا الفوز رفع رصيد منتخب غانا إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بينما ظل رصيد ساوتومي خالياً من النقاط في المركز الرابع والأخير.

وكان منتخب غانا فاز على جنوب افريقيا بهدفين دون مقابل في الجولة الاولى بينما خسر منتخب ساوتومي أمام السودان برباعية نظيفة.

يتأهل من تلك التصفيات المنتخبات أصحاب المراكز الأول والثاني فى كل مجموعة للنهائيات وفي حالة احتلال منتخب الكاميرون المركزين الأول أو الثاني بمجموعته، أما في حالة تواجده في المركزين الثالث أو الرابع، فسوف يتأهل أفضل 11 منتخبا حاصلا على المركز الثانى فى المجموعات الـ12 بالإضافة لمتصدري تلك المجموعات.