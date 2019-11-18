"مش هقول عليكي يا خالتي".. كلمة السر في تعذيب طفلة الشرقية

18 نوفمبر 2019 - 01:34 م

كشف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، آخر تطورات الحالة الصحية للطفلة "هبة" التي تعرضت للتعذيب على يد خالتها.

وقال "مسعود"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم "المذاع علي فضائية "أون إي"، الطفلة وصلت للمستشفي في حالة إعياء تام، وكانت تعاني من آثار تعذيب في أماكن متفرقة.

وأضاف "مسعود"، أنه فور وصولها الطفلة للمستشفي تم تشكيل لجنة من استشاري جراحة وأطفال، وتم إجراء إشاعة مقطعية للفتاة على المخ والبطن للتأكد من عدم وجود نزييف داخلي.

وتابع: "البنت جاتلنا فاقدة الوعي وأول ما فتحت عنيها مفيش غير جملة واحدة علي لسانها "مش هقول عليكي يا خالتي سبيني بقى". وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه يوجد تحسن ملحوظ بحالة الفتاة، كما تم توفير أخصائيات اجتماعيات للفتاة حتي يتم معالجتها".