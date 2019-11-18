الإبراشي: "بيطلعوا من السجن يطلعولنا لسانهم"

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اغتصاب

الإبراشي

أون إي

سن الحدث

انتقد الإعلامي وائل الإبراشي، قانون الطفل المصري، مشددًا علي ضرورة إيجاد حل لسن الحدث، معقبًا: "قانون إيه دا اللي بيحمي واحد خطط لقتل واغتصاب وفي الآخر يقولك سن حدث".

وأضاف "الإبراشي"، من خلال برنامج "كل يوم" المذاع علي فضائية "أون إي": "سن الحدث يخطط للجريمة وكأنه رجل كبير وليس طفلاً، وفي الآخر قانون الطفل ساتر ليه وتوقع عليه أقل عقوبة".

وتابع "الإبراشي"، أن أهل الضحية يشاهدون القاتل عقب خروجه من السجن يسير أمامهم في الشارع معقبًا: "القوانين يضعها البشر من أجل البشر، لذلك هي ليست مقدسة،  بنكتشف أن الطفل اللي أنت متخيله طفل لديه قوة جسديه تجعله يقتل ويغتصب، قانون الطفل مش قرآن، بيقتلوا ويطلوا من السجن يطلعولنا لسانهم".

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