أولى فعاليات صداقة التعليم العالي بين القاهرة والإسكندرية

18 نوفمبر 2019 - 11:41 ص

شهدت الصداقة الرياضية لمعاهد التعليم العالي أولى فعالياتها بمنطقة القاهرة بملاعب نادي طلائع الجيش برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

و أسفرت البطولة عن فوز معهد العبور العالي للإدارة ك 21 بالمركز الأول في خماسيات القدم طلبة ومعهد الدراسات المتطورة بالقطامية في خماسيات الطالبات وكذلك الفني للسياحة والفنادق بالمطرية في خماسيات المعاهد الفنية كما فاز معهد الكندي العالي بالمركز الأول في كرة اليد طلبة و الأكاديمية الحديثة بالمعادي في كرة اليد طالبات وكرة الطائرة طلبة وطالبات وكرة السلة طلبة.

كما فاز الطالب مصطفى محمد صلاح بمعهد الهندسة العالي لتكنولوجيا العاشر والطالبة سلمى أسامة بأكاديمية الشروق بالمركز الأول في تنس الطاولة طلبة وطالبات.

وتستمر الصداقة لقطاع غرب الدلتا لمنطقة "الإسكندرية" الذي نظمها المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي بسوق الإسكندرية حيث شملت مشاركة 860 طالبا بواقع 15 معهدا.

وقد أسفرت نتائج البطولة عن فوز معهد السيوف بالمركز الأول في كرة اليد طلبة وكرة الطائرة طلبة والسلة طالبات كما فاز معهد تكنولوجيا العالي بسموحة بالمركز الأول لكرة السلة طلبة .

وتستمر فعاليات الصداقة للأسبوع الجاري لدوري كرة القدم المعاهد التي تقام بملاعب الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 أكتوبر "مدينة الإنتاج الإعلامي" ومركز شباب المعادي الجديدة وتستمر حتى 21 نوفمبر للأسبوع الجاري.

يأتي ذلك تحت الإشراف العام لـ السيد عطا وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع التعليم، وأحمد فرج رئيس الخدمات الطلابية ووكيل الوزارة.

وأحمد أبو المحاسن مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وإشراف الدكتور محمد أحمد فرغلي مدير إدارة النشاط الرياضي، وتنفيذ الدكتور محمد عبد الفتاح مدير البطولة.

وتضمنت لأول عام بطولة لذوي الاحتياجات الخاصة في خماسيات كرة القدم وكان ذلك بمشاركة 2351 طالبًا وطالبة بواقع 66 معهدًا وذلك في العاب خماسيات القدم والكرة الطائرة وثلاثيات كرة السلة وكرة اليد وتنس الطاولة.