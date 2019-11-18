واتساب يطلق ميزة جديدة وينافس فيس بوك

يحرص تطبيق المراسلات الأشهر في العالم، "واتساب" على إصدار تحديثات جديدة باستمرار، لضمان راحة وإعجاب مستخدميه، لذلك سيطلق التطبيق قريبًا ميزة موجودة في تطبيق فيس بوك في الإصدار الجديد للتطبيقات على أجهزة Android و iOS .

فتطبيق فيس بوك يسمح للمستخدمين بتسجيل الدخول من أجهزة متعددة في نفس الوقت، وهي ميزة غير متاحة في تطبيق واتساب، ولكن في التحديث التجريبي الجديد للإصدار 2.19.120.20 سيختبر فكرة تعدد الأجهزة لحساب واحد.

وعندما يقوم مستخدم "واتساب" بتسجيل الدخول إلى جهاز آخر فكل ما يطلبه هو رمز التسجيل للتحقق من بيانات المستخدم عندما يسجل الدخول إلى أجهزة متعددة.

وتسمى هذه الميزة بـ واتساب متعدد المنصات لـ، والتي تتطلب عدة شروط أهمها أن يكون المستخدم متصلا بالإنترنت بشكل ثابت، ويحتاج المستخدم أن يظل هاتفه المثبت عليه الحساب الرئيسي أن يظل بجوار الأجهزة الأخرى التي تستخدم منها التطبيق.