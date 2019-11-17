«حلا شيحة» تنهار في الشارع.. ما السبب الذي أبكاها اليوم؟

17 نوفمبر 2019 - 09:06 م

غلبت الدموع الفنانة حلا شيحة، اليوم، عند رؤية أحد أطفال الشوارع، تأثرًا بمعاناته والظروف التي اضطرته العيش في الشارع، دون مأوى له، أو حماية له من الانتهاكات التي يتعرض لها.

وكشفت "حلا" عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام" عن تفاصيل الموقف الذي جعله لم تتمالك دموعها، قائلة: "استوقفني اليوم في الطريق طفل صغير جدًا يمشي وسط زحمة العربيات ويبكي فعلاً بكيت معاه وتخيلت لو ابني أو بنتي في نفس مكانه يمكن كنت طرت شيلته من وسط كل الزحمة".

وأضافت: "وحاسة إني عايزة أشارككم إحساسي يا ترى بتحسوا إيه لما تشوفوهم ؟؟؟ .. لكل من يرى هؤلاء الأطفال أطفال الشوارع فعلا لأنهم يعيشون في الشارع الشارع أصبح مأواهم فهم يأكلون ويشربون ويعملون وينامون لأنه لا ملجأ لهم حقيقي سوى هذا الباب المفتوح أمامهم لجلب أي طارقٍ كان".

وتابعت، في سياق دعوتها إلى الاهتمام بظاهرة أطفال الشوارع، قائلة: "رفقًا بهم فهم ضحايا لا يعلمون شيئاً من الحياة سوى أنهم مجبرون ...لا حياة كريمة ولا صحة ولا تعليم وإهانة كثير من الأحيان واعتداء جنسي ومخدرات".

واستطردت: "بدعي من قلبي رب العالمين انه يحفظهم ويطمن قلوبهم بأمل أن بكره أحلى مش لازم تساعدوهم بس علي الأقل الكلمة الطيبة والابتسامة في وشوشهم ممكن تبقي سبب لآمل يتولد جواهم إن لسه في خير وأن بكره أحلي".

وختمت قائلة: "#اطفال الشوارع#اطفال بلا حياة# فعلاً محتاجين نساعدهم ونهتم بيهم أكتر وبمشاكلهم".