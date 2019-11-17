"الكهرباء" تكشف عن سبب سقوط برج أوسيم

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الكهرباء

كهرباء

اوسيم

ضغط عالي

برج اوسيم

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حقيقة، سبب سقوط برج كهرباء ضغط عالى بقرية سقيل، التابعة لمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة اليوم الأحد.

وقالت في بيان، "إنه أثناء فك أحد الأبراج جهد 220 كيلوفولت غير المستخدمة داخل محطة غرب القاهرة لإنتاج الكهرباء عن طريق أحد المقاولين التابعين للقطاع الخاص والمتعاقد معه لرفع البرج القديم سقطت أجزاء من هذا البرج على بعض العاملين التابعين للمقاول مما أدى إلى حدوث إصابات لهم وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى".

وأكدت الوزارة على عدم تأثر الشبكة الكهربائية بما حدث حيث إن هذا البرج قديم وغير مستخدم .


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