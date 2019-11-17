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محافظ الدقهلية: "لازم يعرفوا إحنا مين"

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كمال شاروبيم
كمال شاروبيم

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كشف كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، سر إطلاق مؤتمر لشباب المحافظة، مدته 3 أيام، قائلاً: "لازم أعداء الوطن يعرفوا إننا إيد واحد يعرفوا إنجازاتنا وإحنا مين وبنشتغل إزاي، ونقولهم مش هيقدروا علينا".

وأكد شاروبيم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامي محمد الباز، على شاشة "المحور"، أن هذا المؤتمر يُعد امتدادًا للمؤتمرات الكبرى التي يعقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الشباب".

وتابع :"أنه كان حريصًا على إقامة المؤتمر في أقصى شمال المحافظة للوصول إلى الشباب الذى يرى أنه بعيد عن المحافظة.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن المحافظة تحاول التواصل مع الشباب وتثقيفهم وتعريفهم بإنجازات الدولة، وتقدم حوالي 1000 شاب لحضور المؤتمر وتم اختيار 350 منهم للحضور وتم تمثيل كافة فئات الشباب.


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