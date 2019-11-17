سيد على يحرج ضيفه على الهواء

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الحدث اليوم

سيد علي

أحمد السخاوي

تكنولوجيا و أمن المعلومات

أحرج الإعلامي سيد علي، ضيفه المهندس أحمد السخاوي، خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات، على الهواء، بعدما قطع حديثه أثناء البث المباشر على الهواء.

وطالب "على" خلال برنامجه "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، ضيفه بالبطيء في التحدث حتى يستوعب المشاهد ما يقول، خلال حديثه عن "Deep Fake ".

وقال "على" لضيفه: "بالهداوة شوية، على مهلك، أنت بتتكلم بسرعة ليه، عايز المواطن يستوعب أنت هتقول ايه، واحدة واحدة، خاصة أنت حروفك بايظة، الأمر الذي أشعر الضيف بالحرج الشديد".

وحاول الإعلامي استدراك ما قاله، بالضحك، ليخفف من حرج الضيف، مشددًا علي أهمية الوعي بالموضوعات المتعلقة بأمن المعلومات خاصة أن هناك جرائم تحدث عن طريقها.


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