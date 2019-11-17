طبيب باطنة يكشف معلومات صادمة عن "السوشي"

17 نوفمبر 2019 - 12:30 ص

قال الدكتور سعيد شلبي، أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث، والحاصل على جائزة " كبار العلماء في الطب"، إن هناك أمراض مشتركة بين الإنسان والأسماك، لافتًا إلى أن الأسماك قد تصيب الإنسان بأنواع كثيرة من الطفيليات، حال أكلها دون طهيها بشكل جيد.



وتابع "شلبي"، خلال حواره مع الإعلامي محمود سعد، ببرنامج "باب الخلق"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء السبت، أن البعض يأكل "السوشي" وهو عبارة عن سمك غير مطهو تمامًا، وهذا خطر جدًا على صحة الإنسان، لافتَا إلى أن المقارنة بين مصر واليابان في أكل السوشي أمر لا يصح، لأن الأسماك غير موبوءة هناك مثل مصر، ودورة الطفيليات في البلاد المنتشر بها السوشي ليست مثل مصر.



وأشار أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث، إلى أن أغلب الأسماك في مصر بها طفيليات، لذلك لابد أن يتم طهيه بشكل جيد، معقبًا: "منستعجلش ونسوي السمك بشكل جيد"، لافتَا إلى أن نسبة الطفيليات في أسماك البحر أقل من الأسماك النيلية.

