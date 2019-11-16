تعرض طائرة مصرية لصاعقة جوية في أوروبا

أعلنت شركة «مصر للطيران» عن تعرض رحلتها رقم 794 القادمة من روما لصاعقة جوية، ما تسبب في بعض الأضرار بجسم الطائرة، وذلك بسبب اضطراب الأحوال الجوية في أوروبا.

وذكر بيان للشركة، السبت، أن قائد الطائرة أبلغ على الفور مركز العمليات بوجود عطل فني في الطائرة أثناء الهبوط»، مضيفًا: «جرى إخطار الركاب على الفور بهذا التأخير وأنزلنا جميع الركاب بعد التأكد من أن إصلاح العطل سيستغرق وقتًا غير محدد».

وأضاف البيان: «تمت استضافة الركاب وتقديم المأكولات والمشروبات لهم بالمطار، فضلًا عن تسكين 88 راكبًا في 69 غرفة بأحد الفنادق القريبة من المطار لحين إصلاح العطل وسفر بقية ركاب الترانزيت على طائرات أخرى، بواقع 10 ركاب على الخطوط الجوية الإثيوبية، و3 على طيران الاتحاد، وراكب على الخطوط الجوية التايلاندية، و9 ركاب على الخطوط الجوية الإيطالية».

وتبين أن العطل سيستغرق يومًا آخر، وقامت «مصر للطيران» بتكبير طراز الطائرة القادمة من مطار القاهره إلى روما، ليصبح طراز 330/300 الذي يتسع لـ300 راكب بدلًا من طراز البوينج 737/800 لاستيعاب ركاب رحلتي أمس واليوم.

وأعلنت الشركة، في بيانها، أن فريق العلاقات العامة بمطار القاهرة سيكون في استقبال ركاب الرحلة، لدى عودتهم إلى أرض الوطن، لتقديم كل التسهيلات وإنهاء إجراءات وصولهم في أسرع وقت.