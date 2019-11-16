» رئيس الاتحاد الفرنسي لـ«بنزيما»:«لا مكان لك بيننا»

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بنزيما

أنهى نويل لي جرايت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، آمال كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني في العودة من جديد للمشاركة مع الديوك في الفترة المقبلة.

ويغيب كريم بنزيما عن الاستدعاء للمنتخب الفرنسي منذ أكتوبر 2015 بعد واقعة ابتزازه لزميله في الديوك ماتيو فالبوينا بفيديو إباحي للأخير.

وقال «لي جرايت» في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "لم أشك نهائيًا في قدرات كريم بنزيما والذي يقدمه مع ريال مدريد يجعل منه واحد من أفضل اللاعبين في مركزه لكن رحلته مع فرنسا انتهت".

وسجل كريم بنزيما 11 هدفا مع ريال مدريد في الدوري ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وصرح ديديه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي في الأسبوع الجاري بأنه لن يستدعي كريم بنزيما طالما هو على رأس الجهاز الفني.


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