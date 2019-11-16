مطرب شهير يحيي حفلًا في السعودية بـ«حمالة الصدر»

16 نوفمبر 2019 - 04:30 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمطرب أمريكي وهو يرفع حمالة صدر نسائية خلال فاعليات موسم الرياض.

وأثار رفع مغني الراب العالمي «روس»، لحمالة صدر نسائية على المسرح أثناء أدائه لحفل موسيقي في موسم الرياض، حالة واسعة من الجدل والغضب بين النشطاء السعوديين.

وقال البعض إن فتاة ألقت حمالتها على المطرب، فيما قال البعض الآخر إن أحد أعضاء الفرقة هو من ألقاها عليه.

وحاول المطرب عرض حمالة الصدر، على الفتيات إلا أن إحداهن لم تقبلها وعاد بها مرة أخرى وسط اعتراض البعض على هذا الفعل منه.



#سنتيانه_موسم_الرياض



الفنان الأمريكي ?#Russ? عرف عنه نهاية حفلاته التي يقيمها بأن يطلب من الفتيات رمي “حمالة صدر” كنوع من الإثارة، أحيى حفلة في الرياض ويبدو أن أحد الحضور قد رمى له الحمالة والبعض يقول أن من رماها هو أحد أعضاء فريقه، حاول إعطاءها للفتيات لكن لم يستلمها منه أحد. pic.twitter.com/6KM2pFqCwy — وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) November 16, 2019