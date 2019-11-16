  • السبت 16 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر04:51 م
بحث متقدم
جانب من اللقاء

أهم ما جاء في لقاء شيخ الأزهر والبابا فرانسيس

الحفل

مطرب شهير يحيي حفلًا في السعودية بـ«حمالة الصدر»

سلع أساسية

بشرى سارة.. الحكومة تعلن تخفيض أسعار 5 سلع أساسية

تركي وميسي

شاهد.. ماذا فعل «ميسي» عند مشاهدته تركي آل الشيخ؟

أب يشعل النيران في نفسه وطفلته بالدقهلية

يهشم رأس عشيقته بشاكوش ويشعل النيران فى جثتها

الملك سلمان وخامنئي

تزامنًا مع التظاهرات.. «خامنئي» يوجه رسالة للسعودية

ارشيف

الأرجنتين تحسم موقفها من اللعب بإسرائيل

محمد الصفدي

اتجاه لتولى "الصفدي" رئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة

من الفيديو

شاهد.. متظاهرو إيران يضرمون النيران بالمصرف الوطنى

البشير

الكشف عن موعد الحكم النهائى على "البشير"

شاهد..

مطرب شهير يحيي حفلًا في السعودية بـ«حمالة الصدر»

آخر الأخبار

الحفل
الحفل

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

بـ"تصرف صادم"..فنان شهير يثير ضجة في زفاف ابنته

#

السعودية تنافس بـ"المرشحة المثالية" في مهرجان فينيسيا

#

منة فضالي بـ«قطعتين» فقط في حضن فنان شهير

#

«إليسا» تفاجئ مطرب شهير بـ«قبلة ساخنة»

روس

أخبار السعودية

حفل

مطرب

حمالة الصدر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمطرب أمريكي وهو يرفع حمالة صدر نسائية خلال فاعليات موسم الرياض.

وأثار رفع مغني الراب العالمي «روس»، لحمالة صدر نسائية على المسرح أثناء أدائه لحفل موسيقي في موسم الرياض، حالة واسعة من الجدل والغضب بين النشطاء السعوديين.

وقال البعض إن فتاة ألقت حمالتها على المطرب، فيما قال البعض الآخر إن أحد أعضاء الفرقة هو من ألقاها عليه.

وحاول المطرب عرض حمالة الصدر، على الفتيات إلا أن إحداهن لم تقبلها وعاد بها مرة أخرى وسط اعتراض البعض على هذا الفعل منه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «ماني»: محظوظ باللعب بجوار محمد صلاح
» "جوارديولا" الكرة المصرية يتولى تدريب بلدية المحلة رسميًا
» جمال محمد على يكشف لغز الفوطة المسحورة لمنتخب غانا
» حقيقة مراقبة ريال مدريد لمهاجم الزمالك
» "أول ما اتخرج هتجوزك".. قصة زواج فنانين شهيرين
» السلطات الإيرانية تتحدى التظاهرات وتعلن تطبيق زيادة الوقود
» حارس ينقذ مرماه من هدف غريب بالبرازيل
» حيلة فى 22 ثانية لسرقة حقيبة راكب مسن
» السيسي يستقبل وفدًا من جامعة بوخارست
» تعرف على موعد توزيع التابلت على طلاب الثانوية
» موقع تواصل بدون إعلانات.. تعرف عليه

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:01 م

  • فجر

    05:01

  • شروق

    06:28

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
ذباب
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح