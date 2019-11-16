مدرب البرازيل يكشف تفاصيل مشادته مع «ميسي»

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تيتي

كشف تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، كواليس مشادته مع النجم ليونيل ميسي صانع ألعاب برشلونة والمنتخب الأرجنتيني في المباراة التي جمعت الجانبين ببطولة كأس السوبر كلاسيكو، في المملكة العربية السعودية، وانتهت لصالح التانجو بهدف دون ر د.

ونقلت صحيفة «ميرور» البريطانية، ما ذكره تيتي، حول الحديث بينه وبين ميسي في شوط المباراة الأول، حيث قال: «لقد اشتكيت لأن ميسي كان يجب أن يحصل على بطاقة صفراء، حيث قال لي أغلق فمك، وأخبرته أن يغلق فمه هو الأخر».

وأضاف: «لا أريد أن أتحدث كثيرًا حول الموضوع، فأنت تحتاج إلى حكم قوي، لأنه سوف يسيطر عليك، لقد كانت تسحق بطاقة صفراء، وكنت محقًا عندما اشتكيت».

يذكر أن ميسي قد ظهر للمرة الأولى، بعد عقوبة الإيقاف لمدة 3 أشهر، ونجح في تسجيل هدف المباراة الوحيد، وكان قريبًا من تسجيل الهدف الثاني، لولا براعة الحارس البرازيلي أليسون بيكر.


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