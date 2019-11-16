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فنانة شهيرة: لهذا السبب.. حزن الفنانين على هيثم زكي «نفاق»

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منة فضالي
منة فضالي

محمد فضل- متابعات

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فنانة

منة فضالي

نفاق

هيثم احمد زكي

قالت الفنانة منة فضالي، إن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، كان يعاني من الوحدة وتجاهل الوسط الفني له، معبرة عن دهشتها من ظهور التأثر عليهم بسبب فقدان الفنان الراحل معتبرة أن هذا "نفاق" لأنهم كانوا لا يسئلون عليه في حياته، حسب قولها.

وأضافت منة فضالي في تصريحات لصحيفة الوطن، أن الفنان الراحل كان لا يتلقى عروضًا للمشاركة في أعمال فنية، مضيفة: "كانوا بيقولوا عليه ممثل فاشل في حياته، ولكن أول ما توفي أصبح أحسن واحد في الدنيا، وهذا ما أصنفه تحت بند النفاق الذي أكرهه ولا أحبه".

وكشفت الفنانة عن مقابلتها للفنان الراحل هيثم أحمد زكي مرة واحدة في حياته، حيث سردت كواليس هذا اللقاء قائلة: كنت أزور المخرج مجدي أبوعميرة وقت تصويره لمسلسل "الصفعة"، وشاهدت هيثم يجلس منزوياً ولم تكن تجمعني به أي صلة، فما كنت أعرفه عنه أنه نجل أحمد زكي فقط، ولذلك أبلغت الأستاذ مجدي رغبتي في مصافحته، ولكني كنت أخشي من أن يُحرجني، إلا أن الأخير قال لي "روحي سلمي عليه ومش هيكسفك".

وتابعت: صافحته ووجدته شخصاً في قمة الأدب والاحترام، حيث عرفته بنفسي وتبادلنا الحديث قبل أن أتركه، ولم ألتقه من بعدها، ولكني اندهشت من حجم الحضور لعزائه، فإذا كان النجوم كانوا يرغبون في الوقوف لتلقي العزاء فيه، فكان من الأولى أن يقفوا معه ويدعموه في حياته وليس بعد وفاته.


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