» السيسي يستقبل وفدًا من جامعة بوخارست

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وكالات- الدويني فولي

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القاهرة

جامعة

بوخارست

تكنولوجيا

روماني

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى اليوم السبت رئيس جامعة بوخارست ووفد الجامعة المرافق له.

وقال السفير، إن اللقاء شهد بحث تعظيم التعاون في مجال التعليم العالي والثقافة بين مصر ورومانيا.

وأضاف راضي، أن الوفد الروماني أشاد بالصروح الجامعية التي تشيدها مصر خاصةً الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة التي تطبق أرقى المعايير العلمية والأكاديمية، وأكد الرئيس أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات خاصة الأكاديمية.

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