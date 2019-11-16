تزامنًا مع التظاهرات.. «خامنئي» يوجه رسالة للسعودية

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السعودية

خامنئي

أخبار السعودية

وجه المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، على خامنئي، رسالة إلى المملكة العربية السعودية، بأن يدركوا أن الولايات المتحدة تقوم بنهب الأموال السعودية بشكل صارخ، كما تقوم على محاربة الهوية الإسلامية.

وأضاف خامنئي في كلمة ألقاها، أمس الجمعة، خلال استقباله رؤساء السلطات الـ3 في إيران ومجموعة من المسئولين إضافة إلى المشاركين في مؤتمر الوحدة الإسلامية، في طهران، إن "أمريكا ليست عدوة فقط لبلاده وإنما لكل دول العالم الإسلامي ومنها فلسطين وكذلك شعوب غرب آسيا شمال أفريقيا"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وتابع: "هم يقولون صراحة إن السعوديين لا يملكون سوى المال فيجب أن نذهب وننهبهم، هذا عداء صريح مع بلد وشعب وعلى السعوديين أن يتفهموا هذه الحقيقة وما هو واجبهم أمام كل هذه الإهانات".

واعتبر المرشد الإيراني أن "سبب عداء الولايات المتحدة هو الهوية الإسلامية لتلك البلدان"، مضيفًا أن الأمريكيين "يعارضون مفاهيم الإسلام ومعانيه، وهم أشد أعداء للجمهورية الإسلامية".

وأردف: "هل يوجد عداء أكبر من هذا؟ إنه عداء واضح للبلد والشعب. فليدرك المسئولون السعوديون حقيقة هذا العداء وما مسئولية الإنسان الشريف أمامه، وليدركوا مسؤولياتهم أمام إهانات كهذه من منطلق الغيرة العربية والشرف الإسلامي".

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه إيران موجة احتجاجات كبيرة، اعتراضًا على زيادة البنزين إلى 3 أضعاف وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وكبت الحريات.

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